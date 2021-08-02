شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان المكلف: الشعب "زهق" من المحاصصة وبلدنا بحاجة لإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنّى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، "أن يكون قد تمّ وضع حدّ لأحداث خلدة والحلّ كان بفضل الجيش اللبنانى والقوى الأمنية والجيش هو من قدم هدية للبنانيين في يوم عيده في وأد الفتنة".

وعن وتيرة تشكيل الحكومة اللبنانية، قال ميقاتى في تصريحات نقلتها صحيفة النهار اللبنانية: "كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة وكنت أتمنى أن تشكل قبل 4 أغسطس الجارى والرئيس عون لديه ارتباطات يوم غد ولهذا السبب سنجتمع يوم الخميس المقبل".

وأكّد ميقاتي أنّ "المواطن "زهق" من كلام المحاصصات"، موضحاً أنّ "البلد بحاجة إلى إنقاذ وعلينا أن نتعالى كلنا ومنعاً لفتح "وكر دبابير" أنا أنطلق من نفس المذاهب والطوائف التي كانت في الحكومة السابقة ومنعاً لتشكيل أي إحباط إضافي للبنانيين".

وختم رداً على سؤال حول المهلة التي يعطيها لنفسه للتشكيل: "المهلة غير مفتوحة ويفهم يلي بدو يفهم".