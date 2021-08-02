شكرا لقرائتكم خبر عن قضاء تونس يمنع مدراء بالخطوط الجوية التونسية من السفر على خلفية تهم فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منع القضاء التونسي 5 مدراء ومهندسيْن في الخطوط الجوية التونسية من السفر على خلفية تهم فساد، حسبما ذكر موقع سكاى نيوز.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى تونس، اليوم الاثنين، إحالة ملف وزير تعليم عالى سابق إلى وكيل الجمهوريـة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك للتحقيق في شبهة فساد مالى وإدارى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.