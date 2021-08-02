شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف تعيد تأهيل 44 مدرسة تستوعب 60 ألف طالب فى فلسطين للعام الدارسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف "، حملة لإعادة تأهيل 44 مدرسة تخدم أكثر من 60 ألف طالب في قطاع غزة، بما في ذلك إعادة الإعمار والترميم.

ووفق المنظمة الأممية تم اتّخاذ خطوات رئيسة في العقود الأخيرة؛ لتحسين وضع الأطفال في دولة فلسطين، مع وجود بعض المؤشرات الاجتماعية، مثل التغطية شبه الشاملة للتطعيمات، والمعدلات العالية للالتحاق بالمدرسة – بما يشمل الفتيات – في المرحلة الابتدائية، مما يدل على إحراز تقدم يتجاوز البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.







