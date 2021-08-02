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يونيسف تعيد تأهيل 44 مدرسة تستوعب 60 ألف طالب فى فلسطين للعام الدارسى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - بدأت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف "، حملة لإعادة تأهيل 44 مدرسة تخدم أكثر من 60 ألف طالب في قطاع غزة، بما في ذلك إعادة الإعمار والترميم.

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ووفق المنظمة الأممية تم اتّخاذ خطوات رئيسة في العقود الأخيرة؛ لتحسين وضع الأطفال في دولة فلسطين، مع وجود بعض المؤشرات الاجتماعية، مثل التغطية شبه الشاملة للتطعيمات، والمعدلات العالية للالتحاق بالمدرسة – بما يشمل الفتيات – في المرحلة الابتدائية، مما يدل على إحراز تقدم يتجاوز البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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