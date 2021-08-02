شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى: الشعب اللبنانى يريد تشكيل حكومة فى أسرع فرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة المكلف في لبنان نجيب ميقاتي، إنه اتفق على اجتماع آخر مع الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس المقبل، مضيفا أن الشعب اللبناني يريد تشكيل حكومة بأسرع فرصة، حسبما ذكر موقع سكاى نيوز.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف في مؤتمر صحفي، أنه "يود أن يحافظ على نفس المذاهب والطوائف التي كانت في الحكومة السابقة"، معللا ذلك بالقول: "تفاديا لأن نفتح وكر دبابير وتزيد الخلافات.. تفاديا لأية مشكلات جديدة، ولا أقول هذا بسبب مبدأ طائفي أو مذهبي".

كما تطرق إلى الاشتباكات التي شهدتها منطقة خلدة، على خلفية جريمة ثأر، والتي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال: "أحداث خلدة مؤسفة جدا.. وضع حد لها بفضل الجيش وقوى الأمن. الجيش قدم هدية للبنانيين بحفظ الأمن ووأد الفتنة وهو حامي البلد".