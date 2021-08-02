شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فرنسى يؤكد زيادة أسعار اللقاحات بعد تكييفها مع متغير دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدولة الفرنسى للشؤون الأوروبية كليمان بون، إن شركتى الأدوية "فايزر" و "موديرنا ستزيدان من سعر لقاحهما المضاد لـ كوفيد-19 فى دول الاتحاد الأوروبى لأنهما قاما بتكييفه مع المتغيرات، مؤكدة بذلك المعلومات التي تناقلتها أمس الأحد الصحيفة البريطانية "فاينانشيال تايمز" .

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز فأن شركتي فايزر وموديرنا قد رفعتا أسعار لقاحاتهما لفيروس كورونا في أوروبا مضيفا أن سعر لقاح فايزر قد ارتفع بـ 25% ليصبح بـ 19.5 يورو، فيما أصبح سعر لقاح موديرنا 25.5 يورو مقارنة مع 22.69 يورو في السابق.

وأرجع كليمان بون خلال، اتصال هاتفى مع راديو فرنسا الدولى ، زيادة سعر اللقاحات إلى تكييفها مع متغير دلتا مشيرا إلى الجرعات المتفاوض عليها ليست هي نفسها التي كانت موجودة في الصفقة الأولى مؤكدا أنه سيعلن نتائج المفاوضات مع المختبرات بمجرد اكتمالها " .

و تابع قائلا:"إن الأسعار ليست هى الشىء الوحيد الذى طرأ عليه تغيير فى العقود الأوروبية مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب ضمانات حتى يتم إنتاج جميع العناصر الـ 300 المكونة للقاح على أرض أوروبية ".

و أشار إلى إنه تم إعادة التفاوض على الجداول الزمنية أيضًا مع فرض عقوبات على المختبرات إذا لم تحترمها .

كما أشاد كليمان بون بكفاءة الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع المختبرات،حيث تم شراء جرعة اللقاح الواحد بقيمة أقل مرة و نصف من قيمتها داخل المملكة المتحدة خلال صفقة الشراء الأولى مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي هى المنطقة الأكثر شراءا للقاحات فى العالم .

وفيما يتعلق باحتجاجات السبت ضد الشهادة الصحية، قلل كليمان بون من حجمها قائلا : فى الوقت الذى تظاهر فيه نحو 200 ألف شخص تلقوا التطعيم نحو 500 ألف أخرين فى نفس اليوم مشددا على أهمية الشهادة الصحية لأصحاب المهن و أهمية مواصلة التطعيم.