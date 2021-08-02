13 مدينة عربية تسجل أعلى درجات حرارة بالعالم

القاهرة - سامية سيد - صنف موقع دولى متخصص فى رصد درجات الحرارة، 13 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا فى العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بدرجات حرارة اقتربت من 50 درجة مئوية.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء بحسب موقع " إلدورادو ويزر" المتخصص في الطقس، أن درجة الحرارة اقتربت في 13 مدينة عربية اليوم الاثنين، من 50 درجة مئوية، حيث حلت الكويت بـ 8 مدن بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم، فيما جاءت العراق في المركز الثاني بأربع مدن، وتلتها المملكة العربية السعودية وإيران والبرازيل كل منها بمدينة واحدة.

وسجلت درجات الحرارة في الجهراء (الكويت) 49.9 درجة، ومطار الملك فهد بالدمام (السعودية) 49.8 درجة، والصليبية (الكويت) 49.8 درجة، وكوليناس دو توكانتينز (البرازيل) 49.7 درجة، والبصرة (العراق) 49 درجة، ومطربة (الكويت) 48.9 درجة، والعبدلي (الكويت) 48.6 درجة، ومطار الكويت الدولي (الكويت) 48.6 درجة، والوفرة (الكويت) 48.5 درجة، ومطار البصرة الدولي (العراق) 48.5 درجة، وخانقين (العراق) 48.5 درجة، وعبادان (إيران) 48.4 درجة، والنواصيب (الكويت) 48.4 درجة، وبدرة (العراق) 48.2 درجة، ومنطقة المزرعة التجريبية (الكويت) 48.2 درجة".