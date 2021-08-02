شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد وقوف بلاده مع العراق لتعزيز أمنه واستقراره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الاثنين، وقوف بلاده التام إلى جانب العراق الشقيق وشعبه فى الحفاظ على وحدته وتعزيز أمنه واستقراره.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال استقبال الملك عبد الله الثانى، رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، الذي يزور الأردن حاليا، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بالإضافة إلى مخرجات قمة بغداد الثلاثية التي عقدت مؤخرا، وسبل ترجمتها على أرض الواقع.
كما استعرض الملك ورئيس مجلس النواب العراقى آخر المستجدات الإقليمية خاصة جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.