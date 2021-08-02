شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد وقوف بلاده مع العراق لتعزيز أمنه واستقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الاثنين، وقوف بلاده التام إلى جانب العراق الشقيق وشعبه فى الحفاظ على وحدته وتعزيز أمنه واستقراره.