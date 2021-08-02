شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 5 إرهابيين بينهم قيادات بالسليمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع أسايش أقليم كردستان من القبض على خمسة إرهابيين بينهم قيادات في السليمانية.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الأثنين، أنه"حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته النوعية، حيث تم القاء القبض على خمسة إرهابيين بينهم اربعة قيادات إرهابية من ما تسمى بكتيبة القعقاع".

وأضاف رسول أن" هذه العملية جاءت بالتنسيق مع أسايش أقليم كردستان العراق – السُليمانية" .