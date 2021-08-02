مفوضية الانتخابات الليبية: تمديد فترة التسجيل أسبوعين وبدء التسجيل بالخارج 18 أغسطس

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين إلى 17 أغسطس الحالى، وبدء التسجيل بالخارج يوم 18 أغسطس.

وقال رئيس المفوضية عماد السايح- فى مؤتمر صحفى اليوم- إن ذلك يأتي استجابة لمطالبات تيارات الرأى العام ومنظمات المجتمع المدني لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل، أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل يوميا.

وأضاف أن المفوضية قررت بدء التسجيل بالخارج يوم 18 من شهر أغسطس الحالي، وتنتهي يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 عبر رابط مخصص للتسجيل على موقع المفوضية في شبكة المعلومات الدولية.

يذكر أن مفوضية الانتخابات قد أعلنت، أمس الأحد، أن أعداد المسجلين الجدد في سجلات منظومة الانتخابات بلغ 348 ألفًا و998 مواطنًا، منذ فتح باب التسجيل في الرابع من يوليو الماضي إلى آخر أيام التسجيل أول من أمس السبت.

