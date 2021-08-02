شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا أوقاف السودان والجزائر: أمتنا مدعوة للتكاتف وحمل الخطاب الذى يزيل التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور يوسف بلمهدى، وزير الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر، إن أمتنا مدعوة إلى أن تتكاتف جهودها، وأن نحمل الخطاب الذي يزيل التطرف، والحروب الافتراضية ولذا فينبغى علينا أن نتكاتف فى جهودنا حتى تكون الهواتف الذكية موجهة للرأى العام، كما ينبغى أيضا أن نشيع الفضيلة فى مجتمعاتنا.

واختتم كلمته بعرضه تجارب الدولة الجزائرية في التعامل مع التطورات الرقمية وعلاقتها بالفتوى والفقه وتواصله مع الخبراء المتخصصين.

من جانبه قال الدكتور نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، إن الرسول أكد أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأقول دوما إن بالعلم تحيا النفوس وتتغذى الأرواح وتتحقق المعرفة، فالعقل هو جوهر الإنسان وهو جوهر التكليف.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الإفتاء العالمي السادس، أن مراحل تطور الإنسان آيه من آيات الله تبارك وتعالى وهذه الآية هي ميزة من مميزات الله على سائر مخلوقاته، ومع تطور الحياه تطورت حركة الفكر فكانت اكتشافات البحث العلمي لتسهيل حركة الحياه وليس أدل على ذلك من التحول الرقمي الكبير في العالم اجمع.

وتابع مفرح: أقول لدار الإفتاء لقد افلحتم في اختيار موضوع هذا المؤتمر الغير التقليدي لاستفادة العلماء من التقنيات والمساعدة على الانتشار، فان هذه التقنية تسهل على علمائنا سرعة التواصل للاتفاق على الأهداف والمقاصد ومعرفة فتاوى الفروع، مما يساهم في زيادة الوعى في الفتوى حسب اختلاف الزمان والمكان والبيئة.

كما أوصى المؤتمرين بضرورة التوجه جميعا الى الاستفادة من الرقمنة في الإفتاء الجماعي فيما يخص امتنا الإسلامية وفى الاتفاق على المقاصد والكليات بما يجلب المصلحة، وكذلك للحاجة الى الفتوى الجماعية في هذا العصر، مشددا على أن التقنية الرقمية تزداد أهميتها لمواجهة القضايا الملحة مثل التطرف والالحاد والمواطنة، وكذلك وجائحة كورونا التي أثرت على المجالات شتى.



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (1)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (2)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (3)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (4)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (5)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (6)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (7)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (8)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (9)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (10)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (11)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (12)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (13)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (14)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (15)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (16)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (17)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (18)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (19)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (20)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (1)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (2)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (3)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (4)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (5)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (6)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (7)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (8)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (9)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (10)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (11)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (12)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (13)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (14)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (15)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (16)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (17)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (18)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (19)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (20)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (21)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (22)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (23)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (24)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (25)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (26)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (27)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (28)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (29)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (30)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (31)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (32)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (33)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (34)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (35)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (36)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (37)



