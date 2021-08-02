شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوقف السنى بالعراق: رسالة النبى لم تقتصر على الدعوة الدينية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سعيد حميد كمبش، رئيس الوقف السني بالعراق، خلال المؤتمر العالمي لدار الإفتاء:" أنا قادم إليكم أحمل سلاما من مآذن جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان إلى مآذن الجامع الأزهر إلى نهر النيل العظيم، ومن بغداد الرشيد إلى قاهرة المعز، ومن أنوار جامع الشيخ الجياني إلى أنوار سيدنا الحسين، ومن عراق الحضارات إلى مصر أم الدنيا.

وأضاف اسمحوا لى ابتداء أن أنقل إليكم أصدق التحيات من بلدى العراق حكومة وشعبا وأنا أقدم لكم خالص احترمى واعتزازي على دعوتى متحدثا فى هذا المؤتمر فى إطار أسرتنا الإسلامية الواحدة.

ويغمر قلبي السرور، أنا أقف في مصر الكنانة التي ذكرها الله في كتابه في أربع وعشرين آية تكفي للتدليل على عراقة شعبها الأصيل، فقد جئتكم من بلاد الأنبياء والصحابة بلاد الصديقين والصالحين والأولياء والأتقياء والشهداء والأطهار وأولي العزم والكرامات، حيثما رسم المقاتل العراقي في الحرب على التكفير ملحمة انتصار عظيمة لم يكتبها ألف شاعر ولا بلاغة عربية ولا بيان ولا ألف ديوان حماسة.

ولفت الدكتور كمبش النظر إلى أنه عند العودة إلى الأصول الأولى للإسلام نجد أنه لم تكن رسالة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم مقتصرة على الدعوة الدينية فحسب بل كانت ترسم منهاجا لسلوك أفراده، ولم يكن هذا التنظيم الاجتماعي العظيم صالحا فقط لجماعات وأفراد بل كان صالحا للبشرية جمعاء.



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (1)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (2)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (3)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (4)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (5)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (6)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (7)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (8)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (9)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (10)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (11)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (12)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (13)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (14)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (15)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (16)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (17)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (18)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (19)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (20)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (1)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (2)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (3)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (4)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (5)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (6)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (7)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (8)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (9)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (10)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (11)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (12)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (13)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (14)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (15)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (16)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (17)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (18)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (19)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (20)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (21)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (22)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (23)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (24)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (25)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (26)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (27)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (28)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (29)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (30)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (31)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (32)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (33)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (34)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (35)



المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية (36)