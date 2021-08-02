شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: القبض على ٤ سودانيين لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة وتفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهود الأمنية للحملة المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة داخل شاحنات، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة: القبض على ٤ سودانيين لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.