«التجارة» تضبط مستودعاً لصناعة المنظفات والكمامات من مواد مخالفة في الرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت وزارة التجارة، من ضبط مستودع مخالف في الرياض يديره وافد عربي للغش في المنظفات وتصنيع الكمامات من مواد مخالفة. وعثرت الفرق الرقابية على منظفات بأسماء تجارية معروفة، كما صادرت كميات كبيرة من المواد المغشوشة الجاهزة للبيع. وأكدت أنه تم ضبط القائمين على المستودع وإحالتهم للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

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