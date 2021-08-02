شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن مدن المملكة التي سجلت أعلى درجة حرارة، موضحاً أن الدمام سجلت درجة حرارة 50.5 مئوية.

وجاء ترتيب المدن من حيث درجة الحرارة كالتالي:

– الدمام 50.5.

– الأحساء 48 .

– القيصومة 46 .

– حفر الباطن 46 .

– رفحاء 44 .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة خاصةً المرتفعات منها.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وطريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.