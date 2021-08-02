الاتحاد الأوروبي يدعو المنصات الالكترونية لمعالجة التشكيك في اللقاحات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون المنصات الإلكترونية إلى تحمل مسؤوليتها للتغلب على تردد مواطني الاتحاد في قبول اللقاحات ضد وباء كوفيد 19الذي تحفزه المعلومات المضللة.



ويشكو المسؤولون الاوربيون من تنامي حملات التشكيك في التطعيم ضد الوباء في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تداعيات متحور " دلتا" في عدة دول اوروبية.

وجاء بيان تيري بريتون بعد أن نشرت المفوضية الاوربية في بروكسل تقارير مفصلة عن مدى التزام شركات "فيسبوك وتويتر وتيكتوك ومايكروسوفت وجوجل" بالتدابير المتخذة في يونيو الماضي لمعالجة المعلومات المضللة بشان الفيروس.. ورحبت المفوضية بحملة شركة تيكتوك الداعمة للتطعيم وعرض محرك جوجل مواقع التطعيم في محركات بحثه وخرائطه.