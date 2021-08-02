اعتقال 39 متهما بالإرهاب والقتل ومحكوم بالإعدام في فنادق وسط العراق

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وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال المتابعة الميدانية والتدقيق الأمني، شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بتنفيذ عملية أمنية استباقية في محافظة كربلاء المقدسة، شملت تدقيق بيانات النزلاء داخل الفنادق والمرافق السياحية.

وأفادت الخلية، بإن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 39 متهما من بينهم مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) و406 القتل العمد فضلاً عن متهم محكوم (إعدام وهارب) وآخرين وفق مواد جنائية مختلفة.

ونوهت خلية الإعلام الأمني، إلى تمكنت الأجهزة الأمنية في الوقت ذاته من كشف شركات سياحية وهمية تمارس العمل داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم أصولياً.

وتواصل قوات الأمن العراقية ملاحقة المطلوبين للقضاء وفلول تنظيم "داعش" الإرهابي(المحظور في روسيا) في أنحاء البلاد، لضمان عدم ظهور التنظيم وعناصره الفارين من جديد.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات معهم بعدما احتل التنظيم نحو ثلث البلاد.