مسؤول يكشف عن إمكانية تحول السياح الروس من تركيا إلى مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جورين: "يجري تنفيذ 700 ألف رحلة، ويتم حل مشكلة 300 ألف رحلة أخرى. مصر يمكن أن تصبح بديلاً معادلاً لتركيا"، بحسب ما ذكره موقع "روسكايا غازيتا".

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متوسط ​​فاتورة الجولات الأسبوعية لشخصين على الرحلات المنتظمة ابتداء من 9 أغسطس هو 70 ألف روبل (950 دولار) للفنادق ذات الثلاث نجوم، و 80-90 ألف روبل (1100 - 1220 دولار) للفنادق الأربع نجوم وحوالي 100-120 ألف روبل (1350- 1600) دولار للفنادق الخمس نجوم، وفقا للمسؤول.

وقال كورين إن الرحلات الجوية المتفق عليها إلى مصر لا يمكنها تلبية الطلب والوفاء بجميع التزامات منظمي الرحلات السياحية.

وبالنسبة لإمكانية وجود بديل، أشار جورين أن وجهات أخرى غير قادرة على تلبية الطلب بسبب ارتفاع الأسعار. على سبيل المثال، تكلف تذاكر السفر إلى بلغاريا لمقاعد الدرجة الاقتصادية (الأقل سعرا) من 60 إلى 120 ألف روبل للشخص الواحد ذهابًا وإيابًا (850 - 1600 دولار).

وأكد جورين: "ينتظر منظمو الرحلات بفارغ الصبر قرارًا بعد الانتهاء من عمل اللجان المسؤولة (روس بوتريبنادزور، وَروس توريزم) الموجودتين الآن في مصر. نظرًا لأن المقر التشغيلي غالبًا ما يعدل الحصص صعودًا، يتطلع الجميع إلى زيادة الحصص".

في وقت سابق، أصبح معروفًا أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أصدرت تصاريح لخمس رحلات أسبوعياً إلى الغردقة وخمس رحلات أسبوعياً إلى شرم الشيخ.