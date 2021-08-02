شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تنفي دخولها في الاستثمار بأنشطة «البيتكوين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت شركة “أرامكو السعودية”، قطعاً، الادعاءات التي تزعم أنها تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين، مؤكدة أن لا صحة لهذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً.
وأصدرت الشركة بيانا اليوم أكدت فيه عدم اعتزامها الاستثمار في العملات المشفرة عموما، و”بيتكوين” على وجه الخصوص.
وحققت “بيتكوين” مكاسب قياسية بلغت نسبتها في الأسبوع الأخير نحو أكثر من 30 بالمئة، بعدما وصل سعرها يوم الجمعة الماضي إلى أكثر من 38 ألف دولار صعوداً من مستوى 29 ألف دولار، لتصل قيمتها السوقية إلى 729 مليار دولار.
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