شركة شاومي الصينية تكشف النقاب عن الشاشة Mi 2K Gaming Monitor 27" الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة شاومي الصينية النقاب عن الشاشة Mi 2K Gaming Monitor 27" الجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وبدقة QHD البالغة 2560 × 1440 بيكسل. ويبلغ معدل تحديث الصورة 165 هرتز، بينما يبلغ زمن تأخر وقت إدخال 1 مللي ثانية.

وتغطي الشاشة نطاق الألوان sRG بنسبة 100% ونطاق الألوان DCI P3 بنسبة 95%. وتبلغ درجة السطوع 400 قنديلة/ متر2، مع نسبة التباين 1.000:1، كما أنها آمنة على عين المستخدم بفضل الضوء الأزرق المنخفض.

وتشتمل شاشة الألعاب على منفذ DisplayPort 1.4 ومنفذ HDMI 2.0 ومنفذ USB 3.0 ومنفذ USB IN ومنفذ صوت. ويمكن ضبط ارتفاع الشاشة وتدويرها وإمالتها، كما يمكن تركيبها على الحائط.

ومنتف شهر يونيو/حزيران الماضي، أطلقت الشركة الصينية شاشتها Mi Fast LCD الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة الجديدة، التي تحمل رقم الموديل XMMNT245HF1، تأتي بقياس 24.5 بوصة مع نسبة باعية تبلغ 16:9، بينما تبلغ دقة الوضوح 1920 × 1080 بيكسل (Full HD).

وتمتاز الشاشة بمعدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة 2 مللي ثانية.

وتدعم الشاشة تقنية NVIDIA G-SYNC، كما أنها تغطي نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 95% ونطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 100%.

وتشتمل الشاشة على منفذي HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.2 وموصل صوت.