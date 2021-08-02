شركات التكنولوجيا الخمس العملاقة تحقق أرباحا قياسية غير مسبوقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حققت شركات التكنولوجيا الخمس العملاقة أرباحا قياسية غير مسبوقة على مستوى الربع الثاني الذي ينتهي في يونيو/ حزيران من كل عام.



شركات التكنولوجيا الخمس والتي تعرف اختصارات بـ "GAFAM"، وهي جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت استفادت جيدا من التداعيات المستمرة لوباء كورونا، والذي دفع الناس للمكوث في المنازل لفترة أطول عما كان عليه في السابق، ومن ثم تعاظم استخدام التطبيقات والإقبال على الشراء الإلكتروني.

وعلى الرغم من تحقيق عمالقة التكنولوجيا قفزات هائلة في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021 بالمقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن بعضها كان دون التوقعات مثل شركة أمازون.

وبنظرة على إجمالي أرباح الشركات الخمس مجتمعة خلال الفترة من مارس/ أذار حتى نهاية يونيو / حزيران 2021، فإنها حققت 74.9 مليار دولار، مقابل 39.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي سجلت نموا قدره 87.72%.

وبحسب نتائج أعمال كل شركة من عمالقة التكنولوجيا، فإن شركة أبل تأتي في الصدارة بصافي أرباح بلغت 21.7 مليار دولار خلال الربع الثاني 2021، محققة نموا يصل إلى 93% بالمقارنة بصافي أرباح قدرها 11.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وخلال فترة المقارنة، قفزت أرباح مجموعة ألفابت وهي الشركة الأم لجوجل بنحو 166% من 7 مليارات دولار إلى 18.5 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو أرباح مايكروسوفت من 11.2 مليار دولار إلى 16.5 مليار دولار، مسجلة زيادة تقدر بـ 47%.

أما شركة فيسبوك وصل صافي أرباحها إلى 10.4 مليار دولار خلال الربع الثاني من هذا العام مقابل 5.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2020، لتحقق نموا قدره 101%.

وهي نفس فترة المقارنة التي شهدت قفزة أرباح أمازون بمقدار 49% من 5.2 مليار دولار إلى 7.8 مليار دولار، مستفيدة من النمو القوي لعائدات قطاعي السحابة والإعلان.

وقد نبهت شركتي فيسبوك وأبل إلى أن معدلات النمو الهائلة التي تحققت خلال الـ 15 شهرا الماضية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.