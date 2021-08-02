وزير الصحة الجزائري: الوضع الوبائي مقلق والأكسجين ليس الحل الوحيد للشفاء

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الوزير في لقاء تقييمي مع مديري الصحة في الولايات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس": "الأكسجين ليس الحل الوحيد، الحل الذي يجب على الجميع التعامل معه، والمذكور في كل المنشورات الطبية هو احترام التوصيات الصحية"، بحسب موقع "النهار" الجزائري.

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وأكمل الوزير: "عدد كبير من المرضى يأتون إلى المستشفيات في حالة خطيرة. هذا فيروس خطير جدا في انتشاره وما يفعله بأعضاء الجسم. عندما يحتاج المريض الأكسجين نقدمه له لكن للأسف بعض المرضى حتى بالأكسجين توفوا لأنه أثر على جسمهم بشكل كبير".

ونقل موقع "الإذاعة الجزائرية" عن الوزيرة تأكيده أن البلاد على وشك استلام 6 آلاف مكثف، على الأقل، جديد للأكسجين.

ولفت الوزير إلى أن المشكلة الكبيرة التي تعاني منه المستشفيات الجزائرية حاليا هو "نقص الاكسجين وليس عدم كفاية الآسرة"، وهو ما يتطلب، "التعاون فيما بين الجميع لحل هذه الأزمة من خلال طمأنة المواطن بعيدا عن القلق وإبراز السلبيات".

كما أشار إلى أن عملية اقتناء الـ6 آلاف مكثف "ليست بالسهلة بالنظر إلى الطلب الكبير عليها عبر العالم خاصة من طرف الدول الكبرى".

ووصف الوزير الوضع الوبائي في بلاده بالـ"مقلق" داعيا في الوقت ذاته إلى "العمل بقوة وبهدوء" للخروج من هذه الأزمة بـ"أقل خسائر بشرية ممكنة".