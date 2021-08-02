الصحة العالمية: أمضت السلطات اللبنانية سنة كاملة وهي تعرقل "بوقاحة" البحث عن حقيقة انفجار المرفأ

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في التغريدة: "أمضت السلطات في لبنان السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة".

​وتابعت: "نقف إلى جانب أسر الضحايا في مطالبة السلطات بالرفع الفوري لجميع الحصانات الممنوحة للمسؤولين بصرف النظر عن دورهم أو منصبهم".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، العام الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة، أسفرت عن سقوط أكثر من 158 قتيلا، حتى الآن، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.