مقتل قائد بارز في قوات الحكومة اليمنية إثر مواجهات مع قبليين شرقي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" إن "المواجهات اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحين من قبيلة الدماشقة، حاولوا استحداث نقاط وحواجز على الطريق الدولي في منطقة العرقين بوادي عبيدة شرق مدينة مأرب، للضغط على الحكومة من أجل الحصول على تعويضات".
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وأكد المصدر تمكنت القوات من رفع النقاط والحواجز التي حاول القبليون استحداثها على طريق مرور ناقلات الغاز والوقود في المحافظة الغنية بالنفط.
وكان أربعة من أبناء العميد دوكر قتلوا في معارك متفرقة خاضتها القوات الحكومية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، منذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر 2014.