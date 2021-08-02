مقتل قائد بارز في قوات الحكومة اليمنية إثر مواجهات مع قبليين شرقي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" إن "المواجهات اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحين من قبيلة الدماشقة، حاولوا استحداث نقاط وحواجز على الطريق الدولي في منطقة العرقين بوادي عبيدة شرق مدينة مأرب، للضغط على الحكومة من أجل الحصول على تعويضات".

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وأضاف أن "مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين منذ منتصف الليل حتى صباح اليوم، واستخدمت خلالها دبابات، أوقعت قتلى بينهم قائد اللواء الثاني حماية طرق، العميد عبد الواحد دوكر الحداد، وآخرين في صفوف القبليين، فيما أصيب العديد من الجانبين".

وأكد المصدر تمكنت القوات من رفع النقاط والحواجز التي حاول القبليون استحداثها على طريق مرور ناقلات الغاز والوقود في المحافظة الغنية بالنفط.

وكان أربعة من أبناء العميد دوكر قتلوا في معارك متفرقة خاضتها القوات الحكومية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، منذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر 2014.