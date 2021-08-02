شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات يحذر من انتحال اسمه لطلب مبالغ أو حوالات مالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، من أي الخليج 365 ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وأكد الصندوق، على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق “كلنا أمن”.

وأشار الصندوق إلى أنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.