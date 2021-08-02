شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة توضح اشتراطات السفر إلى إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت سفارة المملكة في إيطاليا عن إصدار السلطات الإيطالية تحديثات الجديدة للإجراءات المفروضة من السلطات الإيطالية لمواجهة جائحة كورونا فقد تم السماح بدخول القادمين من المملكة إلى إيطاليا بغرض السياحة.
وشددت على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التالية:
١- تعبئة نموذج التعهد الإلكتروني و الإحتفاظ بـ QR code إما مطبوعا أو إلكترونياً (من هنــــا)
٢- فحص PCR بنتيجة سلبية صالحة خلال الـ٧٢ ساعة قبل موعد الدخول إلى إيطاليا
٣- حجر في مقر الإقامة لمدة ٥ أيام
٤- فحص PCR أو فحص سريع (Antigen Rapid Test) في اليوم الأخير من الحجر.
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