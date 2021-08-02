الأسد يهنئ الجيش السوري بالذكرى الـ 76 لتأسيسه

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد الأسد على أن الاحتفالات تقام مرة أخرى على خلفية الحرب المستمرة، وأن العسكريين يواصلون أداء واجبهم تجاه بلدهم، ويكتبون العديد من الأعمال البطولية في تاريخها.

وقال الأسد مخاطبا الجنود إن هذا العيد "عزيز على قلب كل سوري". وأضاف أن المواطنين ينظرون إلى الجيش على أنه "ضامن لأمنهم واستقرارهم، ومدافع عن الشرف والكرامة".

وأضاف: "حاول المعتدون بشتى أساليب الغدر والخداع النيل من صمودكم بكل ما استطاعوا فحشدوا ماكيناتهم التضليلية والنفسية وجيشوا أدواتهم الإرهابية لكنهم فشلوا في نهاية المطاف لأنكم كنتم دائماً وأبداً على قلب رجل واحد أقوياء متماسكين متعاضدين متكاتفين أخوة في السلاح بكل ما للكلمة من معنى يشد بعضكم من أزر بعض فلا تنفصم لكم عروة ولا يذل من احتمى بحماكم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتابع الأسد: "يحق لكم أن تفخروا في هذا اليوم المجيد بانتمائكم للقوات المسلحة العربية السورية بمختلف صنوفها التي كان لها الدور الأبرز والأهم في صون الوطن وبنائه وارتقائه.. والتي لولا بطولات رجالها وتضحياتهم المتواصلة حتى هذه اللحظة لما تحقق إنجاز أو انتصار".