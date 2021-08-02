وزارة البيئة المصرية: الموجة الحارة تؤثر على جودة الهواء

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد في البيان، إنه "لوحظ أمس واليوم 1 و2 أغسطس/ آب الجاري انخفاض ‏مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية، حيث الهدوء النسبي للرياح مع التهوية ‏الرأسية السيئة، وساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية المختلفة خاصة خلال ‏ساعات الصباح الباكر ومع دخول ساعات الليل".

وتابعت فؤاد أنه "من المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال 48 ‏ساعة المقبلة، ليبدأ التحسن التدريجى بداية من غدا الثلاثاء الموافق 3 أغسطس".

ولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى أن "النتائج السابقة تستند إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة، وكذلك منظومة ‏الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء مصر".

في سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مصر، اليوم الاثنين، إن الصيف هذا العام هو الأكثر حرارة في السنوات الأخيرة سواء في مصر أو العالم.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، ونقلها موقع "المصري اليوم" أن: "التغيرات المناخية أثرت على العالم، ومصر من ضمن العالم، فالتغيرات المناخية كلمة السر فيما يحدث في العالم".

وأضافت: "درجة الحرارة وصلت في كندا إلى 50 درجة والكويت 54 درجة، والفيضانات في الصين وألمانيا وبلجيكا أمر غير طبيعي".

وعن حالة الطقس في مصر، قالت شاكر: "بدأنا بالتأثر في موجة شديدة الحرارة ومستمرة لمدة أسبوع على الأقل، والقاهرة متوقع تسجيل 42 درجة فيها مع نهاية الأسبوع، وهي درجات يتم قياسها في الظل وتزيد 3 أو 4 درجات".

وأكدت على وجود فرص أمطار بداية من يوم الثلاثاء على جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مصر، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس من الظهر وحتى بعد العصر.