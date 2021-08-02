شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تتسلم 2 مليون جرعة من لقاح كورونا.. و"الدبيبة" يدعو الليبيين للتطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الصحة الدكتور علي الزناتي، اليوم الإثنين، مليوني جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجّد، في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس.

فيما عقد الدبيبة والزناتي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن وصول اللقاحات إلى ليبيا، إذ أكد وزير الصحة على الزناتي وصول كميات أخرى لاحقا من اللقاحات إلى البلاد.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الليبية الشكر والتقدير للعاملين في قطاع الصحة بكوادرها المختلفة خاصة العاملين في مراكز العزل لما يبذلونه من جهود لمواجهة هذا المرض الفتاك وكذلك لمنتسبي وزارة الداخلية، داعيا المواطنين إلى التوجه لمراكز التطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.

من جانبه أكد وزير الصحة الليبى على الزناتي أن الوزارة من خلال المتابعة سجلت تجاوبا من المواطنين لتلقي اللقاح، مشيرا إلى أن معدل انتشار الوباء انخفض من 68% إلى 24%، موضحا أن الوزارة ستقوم بافتتاح 432 مركزا في انحاء ليبيا.