شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 24% نسبة التحصين بجرعتي لقاح كورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة أن نسبة التحصين بجرعتي لقاح كورونا في المملكة بلغت نحو 24 %. وتجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة في المملكة 27 مليونًا و300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا. وكانت وزارة الصحة، قد أوضحت أمس،أن حالات الاستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19) ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبيًا من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية، مشيرة إلى أنه يمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني ([email protected]).

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