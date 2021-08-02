شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تشمل وثيقة التأمين للسائحين؟.. «الضمان الصحي» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم الاثنين، أن وثيقة التأمين الصحي للسائحين تتضمن أهم التغطيات الصحية للحالات الطارئة. وذكر المجلس أن وثيقة التأمين تشتمل على تغطية علاج الإصابة بفيروس “كوفيد 19” التي تشمل الإخلاء والعزل الطبي بالإضافة إلى تكاليف العلاج. وأضاف المجلس أن المملكة فتحت أبوابها للسياح، وذلك اعتباًراً من أمس الأحد 1 أغسطس.

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