شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة تعمد تجاوز السيارات بطريقة متهورة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة تعمد تجاوز السيارات بطريقة متهورة في جدة. وأكدت إدارة المرور، اليوم الاثنين، أنه تمت إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. يأتي ذلك بعد أن تلقت الإدارة مقطع فيديو يوثق قيام السائق المخالف بالسير يمينًا ويسارًا متجاوزًا السيارات بطريقة تعرض حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر.

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