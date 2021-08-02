شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم لمستخدمي الطرق في نجران.. غبار يُسبب انخفاض مستوى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران.

وأوضحت قوات أمن الطرق، أن المنطقة تشهد رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما يؤدي إلى إنخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة حفاظًا على سلامة الجميع.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة خاصةً المرتفعات منها.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وطريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.