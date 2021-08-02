اخبار الخليج

تراجع مبيعات السيارات الفرنسية 35% في يوليو

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع مبيعات السيارات الفرنسية 35% في يوليو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت مبيعات السيارات الفرنسية 35% في يوليو (تموز)، حيث أدى نقص أشباه الموصلات إلى تقليص المخزون في أحد أكبر الأسواق في أوروبا.

 

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مجموعة بلاتفورم أوتوموبيل الصناعية الأحد، أن فرنسا سجلت 115713 تسجيلاً لسيارات ركاب في الشهر الماضي.

 

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفع التسجيل 16% مقارنة مع الفترة نفسها من  2020، عندما انخفضت المبيعات خلال الموجة الأولى من وباء .

 

يشار إلى أن هذه النتيجة مؤشر آخر على أن تعافي قطاع السيارات في أوروبا أبطأ من انتعاشه في الولايات المتحدة والصين.

 

وأظهرت أحدث بيانات الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات أن عدد السيارات المباعة في أوروبا تراجع بما يقرب من مليوني سيارة في النصف الأول مقارنة مع النصف نفسه في العامين الماضيين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا