تراجع مبيعات السيارات الفرنسية 35% في يوليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت مبيعات السيارات الفرنسية 35% في يوليو (تموز)، حيث أدى نقص أشباه الموصلات إلى تقليص المخزون في أحد أكبر الأسواق في أوروبا.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مجموعة بلاتفورم أوتوموبيل الصناعية الأحد، أن فرنسا سجلت 115713 تسجيلاً لسيارات ركاب في الشهر الماضي.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفع التسجيل 16% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، عندما انخفضت المبيعات خلال الموجة الأولى من وباء كورونا.

يشار إلى أن هذه النتيجة مؤشر آخر على أن تعافي قطاع السيارات في أوروبا أبطأ من انتعاشه في الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت أحدث بيانات الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات أن عدد السيارات المباعة في أوروبا تراجع بما يقرب من مليوني سيارة في النصف الأول مقارنة مع النصف نفسه في العامين الماضيين.