شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوات لحل مشاكل عدم تنزيل ملفات الصور والصوت من واتساب.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يواجه البعض من مستخدمي تطبيق الرسائل الشهير واتساب مشاكل في تنزيل أو إرسال الصور أو الفيديوهات أو الرسائل الصوتية.



هناك مجموعة من الخطوات المبدئية التي ينصح بها مركز المساعدة بتطبيق واتساب لمعالجة هذه المشاكل.

1- التحقق من الاتصال بالإنترنت

تتمثل الخطوة الأولى في التأكد من أن هاتفك متصل بشبكة إنترنت فعالة وذات إشارة قوية، ولمعرفة ذلك حاول فتح أي موقع إلكتروني على هاتفك.

وبحسب موقع "technipages" الأمريكي، فإنه يجب الاطلاع على فعالية استخدام بيانات الهاتف، فإذا كنت تضع قيودا على استخدام البيانات الخلوية أو وضعت حدا شهريا للبيانات، فقد تحتاج لتعطيل هذه الإعدادات - على الأقل أثناء تنزيل ملفات الوسائط مثل الصور والفيديو والصوت من واتساب.

ولإتمام هذه الخطوة، ينبغي الانتقال إلى الإعدادات، ثم شبكة الهاتف المحمول، والضغط على زر استخدام البيانات، ثم المزيد من إعدادات البيانات، والقيام بتعطيل إعدادات الحد من البيانات.

2- ضبط الوقت والتاريخ

ويقول مركز المساعدة بواتساب إنه على المستخدم معرفة إذا كان التاريخ والوقت في هاتفك مضبوطان بشكل صحيح أم لا، وإن كان التاريخ لديك غير صحيح، فلن تتمكن حينها من الاتصال بخوادم واتساب لتنزيل الوسائط.

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ولحل هذه المشكلة عليك تعيين التاريخ والوقت بشكل صحيح عبر الانتقال إلى الإعدادات، والضغط على زر النظام أو التحديثات، وتحديد التاريخ والوقت، مع التحقق من وقت هاتفك وتاريخ تهيئة المنطقة الزمنية وتاريخ ضبط إعدادات النظام بتفعيل التاريخ والوقت على "تلقائي" أو "متوفر عبر الشبكة"، بحسب "technipages".

3- عدم كفاية مساحة بطاقة التخزين

إذا ظلت المشكلة قائمة، فربما يعود السبب إلى وجود مشكلة في بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة SD المسئولة عن تخزين الملفات.

للتحقق من ذلك، تأكد أن البطاقة تحتوي على مساحة تخزين كافية، وفي حالة ما إذا توفرت المساحة الكافية لذلك مع عدم القدرة على تنزيل أية ملفات عليها من واتساب، فقد تحتاج إلى حذف بيانات واتساب من البطاقة.

4- إيقاف نمط القراءة فقط

أو عليك التأكد من عدم تفعيل إيقاف تشغيل نمط "للقراءة فقط"، ويحتاج ذلك إلى الانتقال إلى الإعدادت واختيار التطبيقات ثم إدارة التطبيقات، والضغط على زر واتساب ليتيح أذونات التطبيق ثم التخزين، وليس عليك حينها سوى الضغط فوق خيار السماح لإتاحة تنزيل ملفات الوسائط الإعلامية مثل الصور والصوت.

5- تحديث واتساب

هناك طريقة أخرى لإصلاح المشكلة، وهي ببساطة تحديث تطبيق واتساب.

ويشرح موقع " imyfone" التكنولوجي خطوات التحديث يدويا، حيث يجب الانتقال إلى متجر جوجل بلاي أو آب ستور، والبحث عن تطبيق واتساب.

إذا كانت هناك أية تحديثات، فانقر فوق "تحديث" لتنزيل التحديث وتثبيته، وبعد إتمام هذه الخطوة عليك فتح التطبيق مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان الخطأ لا يزال قائماً. إذا كان الأمر كذلك، فجرّب الحل التالي.

6- الحل الأخير

إذا لم ينجح أي من هذه الحلول، فهذا يعني أن بطاقة SD تالفة، وفي هذه الحالة قد تحتاج إلى إعادة تنسيق البطاقة أو شراء واحدة جديدة.

هذا، مع يجب ملاحظة أن عملية إعادة تنسيق بطاقة SD تؤدي إلى محو جميع محتويات البطاقة.