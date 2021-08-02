شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يستقبل وزير الخارجية الجزائرى بقصر قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد، صباح اليوم الاثنين، بقصر قرطاج الرئاسى، وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، والذى حمل رسالة شفوية له من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبّون.