شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يستقبل وزير الخارجية الجزائرى بقصر قرطاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد، صباح اليوم الاثنين، بقصر قرطاج الرئاسى، وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، والذى حمل رسالة شفوية له من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبّون.
يعدّ هذا اللقاء هو الثاني للرئيس التونسي بوزير الخارجية الجزائري، حيث كان قد استقبله في قصر قرطاج يوم 27 يوليو الماضي، بعد إعلان سعيّد تفعيل الفصل 80 من الدستور وإقالة رئيس الوزراء هشام مشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نواب البرلمان.