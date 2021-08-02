استشاري: اشتراط التحصين لدخول المنشأت الخطوة الأولى لعودة الحياة الطبيعية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الدكتور وائل باجهوم، استشاري الأمراض المعدية، على أهمية قرار اشتراط التحصين لدخول المنشأت وتأثيره على الوصول للمناعة المجتمعية.
وقال “باجهوم” لـ «الإخبارية»: “إذا استمر التطيعيم بهذه الوتيرة السريعة سنصل إلى 70% من المجتمع وهو الوصول إلى المناعة المجتمعية، وهي الخطوة الأولى للحياة الطبيعية ويعود الاقتصاد لما كان عليه وهذا لن يحدث إلا بالتطعيم”.
وأضاف: “أوضحت دراسات عديدة والأبحاث المعتمدة أن إعطاء جرعتين من اللقاح تصل حمايتها إلى 88% ضد المتحور الجديد دلتا فاللقاح يعطي مناعة ضد المتحور”.
أما عن إعطاء بعض الدول الجرعة الثالثة، فأكد استشاري الأمراض المعدية أن المملكة تعتمد على ما تثبته الدراسات وما تنتهي إليه الأبحاث واللجان المحلية، وسوف يتم التعامل معه في حينه وإذا كان هناك حاجة لذلك ستقوم وزارة الصحة بالإعلان عن ذلك.
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