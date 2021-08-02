شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات مزيفة تنتحل شخصيات الأمراء.. خبير تقني يوضح طريقة سهلة لاكتشافها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح فهد البقمي، الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، كيفية معرفة الحسابات المنتحلة لشخصيات الأمراء رغم توثيقها. وقال البقمي: “الحسابات الموثقة التي تنتحل شخصيات الأمراء والشيوخ هدفهم سرقة الناس، ولكي تكشفهم إذا الحساب بالعربي اسم أمير واليوزر يدل على أجنبي اعرف إنه نصاب”. وأضاف البقمي: “يشترون أو يسرقون حسابات موثقة أجنيية ويغيرون اسم العرض، أما اليوزر ما يقدرون عشان ما ينحذف التوثيق”.

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