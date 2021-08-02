دولة الإمارات تعلن توفر لقاح "ساينوفارم" للفئة العمرية من "3- 17 سنة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الإثنين، عن التسجيل الطارئ للقاح "ساينوفارم" ضد فيروس كورونا للفئة العمرية (3-17 سنة).



وقالت وكالة أنباء الإمارات: "جاء ذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة".

وأضافت: "يأتي اعتماد اللقاح في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس "كوفيد-19 "وتأكيداً على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع".