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دولة الإمارات تعلن توفر لقاح "ساينوفارم" للفئة العمرية من "3- 17 سنة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الإثنين، عن التسجيل الطارئ للقاح "ساينوفارم" ضد فيروس للفئة العمرية (3-17 سنة).

 

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "جاء ذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة".

 

وأضافت: "يأتي اعتماد اللقاح في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس "كوفيد-19 "وتأكيداً على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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