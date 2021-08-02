ولادة صغيري باندا في حديقة حيوان فرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت حديقة حيوان بوفال الفرنسية، الإثنين، ولادة صغيرين لحيوان الباندا قائلة إنهما بصحة جيدة.



وقالت الحديقة إن أنثى الباندا هوان هوان أنجبت صغيريها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وجاءت هوان هوان وشريكها يوان زي إلى فرنسا على سبيل الاستعارة من الصين عام 2012 وقوبل وصولهما آنذاك بالثناء بوصفه مؤشرا على دفء العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبكين.

وفي حين يمكن أن يصل وزن أنثى الباندا البالغة إلى 125 كيلوجراما فإن وزن صغير الباندا عند الولادة لا يتجاوز 120 جراما تقريبا.