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الصين تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 98 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد.

 

وأوضحت اللجنة أن 55 من الإصابات الجديدة منقولة محليا مضيفة أنها سجلت 60 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

 

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

 

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93103 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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