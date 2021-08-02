الصين تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 98 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد.



وأوضحت اللجنة أن 55 من الإصابات الجديدة منقولة محليا مضيفة أنها سجلت 60 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93103 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.