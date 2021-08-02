دراسة: مشروب في كل بيت يطيل العمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت دراسة حديثة أن شرب 3 فناجين أو أكثر من القهوة كل يوم، يسهم في العيش لفترة أطول.



وقام علماء كوريون، بنشر نتائج الدراسة التي توصلوا إليها في مجلة علمية.

وجاءت النتائج بعد ملاحظة 173000 مشارك تبدأ أعمارهم من 40 عامًا أو أكبر، اعتادوا على شرب القهوة.

واستمرت الملاحظات لـ 9 سنوات كاملة، بالإضافة إلى متابعة دامت لـ 5 سنوات وفق صحيفة الوفد.

ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لم يتناولوا القهوة على الإطلاق، فإن المشاركين، الذين شربوا 3 أكواب في اليوم، أظهروا انخفاضًا ملحوظًا في خطر الوفاة لجميع الأسباب.

وكانت هذه النتيجة أفضل عندما تعلق الأمر بتقليل مخاطر الوفاة، الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

ولاحظ مؤلفو الدراسة، أن هذه النتائج كانت هي نفسها بغض النظر عن نوع القهوة التي تناولها المشاركون.

كما دعمت دراسة سابقة، أجراها نفس مجموعة العلماء في عام 2019، نفس هذه النتائج، فلاحظوا عادات القهوة لأكثر من 14000 مشارك. ووجدوا أن كوبًا واحدًا من القهوة على الأقل يوميًا قلل من انتشار متلازمة التمثيل الغذائي، خاصة عند النساء.

و تصف جمعية القلب الأمريكية متلازمة التمثيل الغذائي بأنها مجموعة من خمس حالات – ارتفاع نسبة السكر في الدم، وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ، ومحيط الخصر الكبير (أو الجسم على شكل تفاحة) و ارتفاع ضغط الدم- والتي يمكن أن تؤدي جميعها إلى أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات.

وعلى الرغم من أن مؤلفي الدراسة أكدوا أن نتائجهم خاصة بالسكان الكوريين الذين لاحظوهم في كل حالة، فقد وجدت الدراسات من جميع أنحاء العالم فوائد مقنعة مماثلة للقهوة.

وأجرى العلماء في إيطاليا مؤخرًا استطلاعًا على أكثر من 20 ألف بالغ حول تناولهم للإسبريسو. أولئك الذين شربوا 3 جرعات على الأقل من الإسبريسو يوميًا (تقريبًا ما يعادل ثلاثة أكواب من القهوة) أظهروا أيضًا انخفاضًا في خطر الوفاة لجميع الأسباب – ومرة ​​أخرى، كان هناك انخفاض أكبر في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.