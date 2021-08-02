مجلة: الشورت الجينز نجم موضة الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة "Elle" أن الشورت الجينز يمثل نجم الموضة النسائية في صيف 2021، ليمنح المرأة إحساسا بالراحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الشورت الجينز يطل هذا الموسم بمظهر أنيق يعكس النضج والرصانة ليضفي على المظهر لمسة فخامة ورقي؛ حيث يأتي الشورت بطول يصل إلى الركبة وقصة ليست واسعة للغاية، كما أنه يكتسي بألوان هادئة كالأسود والأبيض والأزرق الداكن.

وأضافت "Elle" أن الشورت الجينز يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بلوزة تزدان بالكرانيش أو توب يتألق بأكمام بالونية.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيق الشورت الجينز مع بليزر أكبر من المقاس وقميص ذي طابع رجالي مع صندل ذي أربطة أو حذاء ذي كعب عال أو حذاء لوفر الأنيق.