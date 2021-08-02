هكذا تكتشف تسلل شخص ما إلى حسابك على فيس بوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

إذا كنت قلقًا بشأن وصول شخص آخر إلى حسابك على فيس بوك، فهناك طريقة سهلة للتحقق من ذلك.



ويحتوي فيس بوك على تقنية تتعقب مكان تسجيل الدخول إلى حسابك، ويمكن أن تساعدك في تسجيل الخروج أو حماية حسابك من الأشخاص الذين يحاولون اختراقه. ويمكن أن يخبرك فيس بوك بموقع الأجهزة التي تدخل إلى حسابك.

ويمكن أن يخبرك فيس بوك أيضًا بنوع الجهاز، ونوع المتصفح، وتاريخ ووقت آخر مرة تم فيها الوصول إلى الحساب. ويمكنك إنهاء أي من جلسات فيس بوك النشطة التي لم تقم بتسجيل الدخول إليها.

ستحتاج أولاً إلى فتح متصفح الويب الذي تختاره وتسجيل الدخول إلى فيس بوك. بعد ذلك، انقر فوق سهم القائمة المنسدلة أعلى صفحتك الرئيسية وحدد "الإعدادات". وبمجرد دخولك إلى صفحة الإعدادات، ستحتاج إلى النقر فوق "الأمان وتسجيل الدخول"، والذي يجب أن يظهر كخيار على الجانب الأيسر من الشاشة. ثم مرر مؤشر الماوس إلى قسم "مكان تسجيل الدخول"، سيسمح لك هذا القسم بمشاهدة جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على فيس بوك، بما في ذلك الأجهزة النشطة حاليًا.

وستتمكن من معرفة وقت وتاريخ حدوث تسجيل الدخول، ونوع الجهاز الذي تم استخدامه وموقعه. وإذا قمت بالنقر فوق النقاط الرأسية الثلاث على الجانب الأيمن من كل جلسة مدرجة، فستتمكن من تسجيل الخروج أو الإبلاغ على أنك لست من قام بتسجيل الدخول إلى الحساب. وسيكون لديك أيضًا خيار "تسجيل الخروج من جميع الجلسات"، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.