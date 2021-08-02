شركة سيجيت تطلق أول قرص SSD متوافق رسمياً مع سوني بلاي ستيشن 5

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة سيجيت قرص الحالة الساكنة FireCuda 530 الجديد، والذي يعد أول قرص SSD متوافق رسمياً مع جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5، وأشارت الشركة الأمريكية إلى توافر إصدار مزود بمشتت حراري مسطح للغاية يعمل على توفير أفضل أداء ممكن في ظل التحميل المستمر.



وأضافت شركة سيجيت أن قرص الحالة الساكنة الجديد عبارة عن قرص M.2-2280-SSD يتم توصيله بواسطة PCIe 4.0 x4، يمكن تركيبه في فتحة M.2 بجهاز الألعاب بلاي ستيشن 5.

ويمتاز القرص بسرعة قراءة متسلسلة تصل إلى 7.3 جيجابايت/الثانية، وتصل سرعة كتابة البيانات إلى 6.9 غيغابايت/الثانية، وهو ما يتجاوز بكثير السرعة الموصى بها من شركة سوني، والتي تبلغ 5.5 غيغابايت في الثانية.

وأعلنت شركة سيجيت عن إطلاق إصدار مزود بمشتت حراري مصنوع من الألومنيوم يمتاز بتصميم مسطح للغاية، ويعمل على ضمان أفضل أداء ممكن في ظل التحميل المستمر، ويعتمد قرص الحالة الساكنة الجديد على ذاكرة 3D TLC NAND، ويتوافر بسعة من 500 غيغابايت إلى 4 تيرابايت، ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام 8.4 وات.

ولم تفصح الشركة الأمريكية عن أية تفاصيل بشأن موعد طرح قرص FireCuda 530 الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.