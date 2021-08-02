"موتورلا" تطرح 3 هواتف جديدة بتكنولوجيا الجيل الخامس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تعتزم شركة معدات الاتصالات الأمريكية موتورولا طرح 3 هواتف جديدة بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات خلال الشهر المقبل في الأسواق الدولية. ولن يتم طرح هذه الهواتف في السوق الأمريكية.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الهواتف الثلاثة الجديدة هي موتورولا إيدج 20 لايت بسعر 416 دولاراً، وإيدج 20 بسعر 594 دولاراً، وإيدج 20 برو بسعر 832 دولاراً. وتحتوي الهواتف الثلاثة على كاميرات خلفية ووحدة اتصال الجيل الخامس بقوة 6 غيغاهيرتز بما يسمح للهاتف الدخول إلى شبكات الجيل الخامس للاتصالات بصورة أبطأ لكن أكثر استقراراً.

ومن المنتظر طرح الهاتف إيدج 20 في بعض أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا خلال أغسطس، في حين سيتم طرح الهاتفين إيدج 20 لايت وإيدج 20 برو في نفس المناطق إلى جانب الشرق الأوسط.

وقالت موتورولا إنه في حين لن يتم طرح هذه الهواتف في السوق الأمريكية فإنها متحمسة لتأكيد التزامها بطرح جهاز جديد من عائلة إيدج في أمريكا الشمالية خلال الخريف المقبل.

وكانت شركات معدات الاتصالات قد طرحت الأجيال الأولى من هواتف الجيل الخامس في 2019 والتي يزيد سعرها بشدة عن هواتف الجيل الرابع. ولكن جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في 2020 أجبرت شركات الهواتف على إعادة النظر في خطط إطلاق هواتف الجيل الخامس وخفضت أسعارها بأسرع مما توقع المراقبون.