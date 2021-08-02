شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات حار في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، حول تنبؤات الطقس اليوم الإثنين الموافق 2 أغسطس 2021، حيث تستمر فرص تساقط الأمطار في المملكة العربية السعودية، أما فى الأمارات فيسود طقس رطب على السواحل شمالا صباحا صحو إلى غائم جزئيا مغبر أحيانا، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

قال مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة قد تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، ولاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة خاصةً المرتفعات منها.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ، وطريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر .

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يسود بالبلاد اليوم الإثنين طقس رطب على السواحل شمالا صباحا صحو إلى غائم جزئيا مغبر أحيانا نهارا و تظهر السحب شرقا بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و حالة البحر.. خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم الإثنين، شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، خلال النهار.

أما ليلًا، فيكون حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأرصاد الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين حار نسبيا مع بعض السحب أحيانا.

وأوضحت النشرة أن متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد فترة الظهيرة، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.