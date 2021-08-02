شكرا لقرائتكم خبر عن بحوافز مميزة.. «مؤسسة البريد» تعلن عن بدء التسجيل في برنامج «رائد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل” بالتعاون مع “مسك المهارات” عن بدء التسجيل في “برنامج رائد” لحديثي التخرج من الجنسين.
ويهدف البرنامج إلى استقطاب أفضل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج بالتعاون مع “مسك المهارات”.
الشروط :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يتراوح العمر بين 21 – 27 سنة.
– ألا يقل المعدل الدراسي عن 2,85 من 4 أو 3,85 من 5.
– أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم.
وتبلغ مدة البرنامج 12 شهراً، يتضمن في نهايته عند اجتيازه توقيع عقد عمل لمدة سنة براتب شهري منافس، ومكافأة سنوية، إضافة إلى تأمين طبي شامل الزوجة والأبناء، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر.
التقديم مستمر حتى يوم الخميس 1443/01/11هـ الموافق 2021/08/19م، عبر الرابط التالي :هنا.
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