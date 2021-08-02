شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة» تكشف حقيقة مباشرتها تحقيقاً لتهريب قطع أثرية إلى بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أن الوثيقة التي جرى تداولها بشأن مباشرتها التحقيق في واقعة تهريب قطع أثرية نادرة من المملكة بعد قدومها من اليمن إلى بريطانيا، غير صحيحة.

وقال حساب خدمات الاستفسار الخاص بتلقي الاستفسارات المتعلقة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر «تويتر» أمس الأحد: “إن ما ورد في الوثيقة مزور وغير صحيح، ونأمل تحري الدقة، ونقل أخبار الهيئة من حساباتها وموقعها الرسمي”.