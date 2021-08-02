شاشة منحنية من "إيه أو سي" لعشاق الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة إيه أو سي AOC التايوانية عن إطلاق شاشة منحنية جديدة لعشاق الألعاب، التي تزخر بعدد من المزايا الجديدة.



وأوضحت الشركة التايوانية أن شاشتها AG493QCX الجديدة تمتاز بلوحة VA قياس 49 بوصة وقطر انحناء 1800R وتعمل بدقة الوضوح Dual FHD (3840 x 1080 بيكسل) وبنسبة باعية 32:9، وتلبي متطلبات عشاق الألعاب من خلال معدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز وزمن استجابة 4 مللي ثانية.

وتروج الشركة التايوانية للشاشة الألعاب الجديدة من خلال عمق ألوان 8 بت، وهو ما يعني إمكانية عرض 16.7 مليون لون، وتمتاز شاشة AG493QCX الجديدة بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 120% ونطالق الألوان DCI-P3 بنسبة 91% ونطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة 89%، وتبلغ درجة السطوع 400 قنديلة/م2 ونسبة التباين 3000:1 مع دعم تقنية DisplayHDR-400.

وتزخر شاشة AG493QCX الجديدة بالعديد من أوضاع الألعاب المختلفة، فإلى جانب الإعدادات المسبقة لألعاب السباقات وألعاب FPS وألعاب RTS، يمكن للمستخدم ضبط الإعدادات الخاصة به، وبالإضافة إلى ذلك يمكن لعشاق الألعاب استعمال وظائف AOC Shadow Control وAOC Game Color لضبط درجات اللون الرمادي لإظهار المزيد من تفاصيل الصورة.

وتمتاز شاشة الألعاب الجديد بوظيفة صورة جانب صورة ووضع منع ضبابية الصور المتحركة، والذي يمكن استعماله كبديل لتقنية Sync، كما يتم دعم تقنية FreeSync Premium Pro، وتزخر شاشة AG493QCX الجديدة باثنين من منافذ DisplayPort-1.2 ومنفذ HDMI-2.0 ومحور USB-3.2 ومنفذ سماعة الرأس ومفتاح KVM.

وأعلنت شركة إيه أو سي عن طرح شاشة الألعاب AG493QCX الجديدة في الأسواق العالمية خلال سبتمبر/أيلول المقبل، ولكنها لم تفصح عن أسعار الشاشة الجديدة في أسواق المنطقة العربية.