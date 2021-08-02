13 مدينة عربية تسجل أعلى درجات حرارة عالميا والكويت تهيمن على القائمة

دبي - محمود عبدالرازق - وحلت الكويت بـ 8 مدن وفقا لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم.

فيما جاءت العراق في المركز الثاني بـ 4 مدن، وتلتها المملكة العربية السعودية وإيران والبرازيل كل منها بمدينة واحدة.

وفي ما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش.