13 مدينة عربية تسجل أعلى درجات حرارة عالميا والكويت تهيمن على القائمة

دبي - محمود عبدالرازق - وحلت الكويت بـ 8 مدن وفقا لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم.
فيما جاءت العراق في المركز الثاني بـ 4 مدن، وتلتها المملكة العربية السعودية وإيران والبرازيل كل منها بمدينة واحدة.
وفي ما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش.
- الجهراء (الكويت) 49.9 درجة
- مطار الملك فهد بالدمام (السعودية) 49.8 درجة
- الصليبية (الكويت) 49.8 درجة
- كوليناس دو توكانتينز (البرازيل) 49.7 درجة
- البصرة (العراق) 49 درجة
- مطربة (الكويت) 48.9 درجة
- العبدلي (الكويت) 48.6 درجة
- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.6 درجة
- الوفرة (الكويت) 48.5 درجة
- مطار البصرة الدولي (العراق) 48.5 درجة
- خانقين (العراق) 48.5 درجة
- عبادان (إيران) 48.4 درجة
- النواصيب (الكويت) 48.4 درجة
- بدرة (العراق) 48.2 درجة
- منطقة المزرعة التجريبية (الكويت) 48.2 درجة